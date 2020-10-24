إصابة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بكورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس بلدية إسطنبول، مراد أونجون، عن إصابة رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».وقال أونجون، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: "لقد أصيب أكرم إمام أوغلو، بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسيبقى هناك حتى يتماثل للشفاء، كما أن حالته الصحية مستقرة"، وفقا لما نقله موقع «يني تشاج» التركي.وأكد المتحدث باسم رئيس بلدية إسطنبول، أن إصابة أكرم إمام لن تمنعه من التواصل مع الشعب ومعرفة مشاكلهم، وأنه سبق أن أصيب العديد من الرموز التركية مثل رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، والمتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، دون أن يمنعهم ذلك من مواصلة مهامهم، وفقا لموقع «تركيا الآن».