الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن مصر لو قامت بتفجير سد النهضة الإثيوبي لن يستطيع أحد أن يلومها.





وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن حديث الرئيس الأمريكي عن تفجير سد النهضة ليس دقيقا على الإطلاق، موضحا أنه وفقا لما يعلمه من مصادر مطلعة، فإن الرئيس ترامب، قال للرئيس السيسي، بعد فشل جولة مفاوضات واشنطن بعد سد النهضة، إنه لو كان حل هذا الموضوع أن تقوم مصر بضرب سد النهضة لن يلومها أحد، ولكن الرئيس أكد له أن مصر مصرة على المفاوضات للنهاية، ولن تتنازل عن نقطة ماء واحدة من حق شعبها.