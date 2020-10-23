بايدن يتعهد بتوفير لقاح كورونا للأمريكيين مجانا حال فوزه بالانتخابات

تعهد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بتقديم لقاح مجاني للجميع ضد فيروس كورونا، في حال فوزه في الانتخابات.ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.