«الثقافة العراقية» تنتهي من اختيار الأعمال الخاصة بمهرجان الواسطي

أعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، عن الانتهاء من اختيار الأعمال الخاصة بمهرجان الواسطي السنوي؛ وتحتضن الفنون العامة نهاية نوفمبر المقبل مهرجان الواسطي السنوي بدورته 13، والتي تشمل فنون الرسم والنحت والخزف والجرافيك.وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة دكتور علي عويد العبادي، إنَّ لجنة اختيار الأعمال الفنية الخاصة بمهرجان الواسطي أنهت أعمالها وقد اختارت الأعمال التي ترقى إلى المستوى الفني لمهرجان الواسطي.وأضاف أنَّ المهرجان يعد واحدًا من أهم مهرجانات التشكيل في العراق، مشيرًا إلى أنَّ "عدد المشاركين وطبيعة الأعمال الفنية أبرز ما سيميز الدورة المرتقبة.يشار إلى أن مهرجان الواسطي السنوي هو فعالية فنية سنوية يشارك به عشرات الفنانين لعرض نتاجاتهم الفنية، ويعود اسم المهرجان إلى الرسام والخطاط العربي الشهير يحيى بن محمود الواسطي.