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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 55 كيس ستروكس قبل ترويجها بالمنيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:57 م
ستروكس
ستروكس
نجلاء فتحي
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نجحت وحدة مباحث مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، في إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 55 كيس ستروكس قبل ترويجها على عملائه.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مغاغة، برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز، ومعاونه الأول النقيب عبدالرحمن غزاوي، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات يدعى (ر.ق) 26 سنة، ومقيم بندر مغاغة، وتبين أن المتهم مسجل خطر وتم إلقاء القبض عليه في عدة قضايا إحراز مخدرات بقصد الاتجار.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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