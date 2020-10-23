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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: إرسال ٣٤ طن مبيدات ومعدات رش للسودان لمواجهة آثار الفيضانات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:21 م
إرسال مبيدات ومعدات
إرسال مبيدات ومعدات رش
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال ٣٤ طنًا من مستلزمات الرش والمبيدات والمعدات الخاصة إلى دولة السودان، بصحبة فريق متخصص في مكافحة الحشرات الضارة وناقلات الأمراض، لمساندة الشعب السوداني الشقيق في مجابهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق بدأ عمله، اليوم، لرش المبيدات في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول لمكافحة القوارض، والبعوض، والحشرات الضارة، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه في هذه المناطق.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تقسيم الفريق وتوزيعه للعمل بـ٧ مدن مختلفة بالسودان هي "حلفا، دلجو، البرقيق، دنقلا، القولد، مروي، الدبة"، وسيستمر في العمل لمدة ١٥ يومًا، حيث يقوم بالإشراف على رش المبيدات في تلك المدن خاصة مناطق البرك والمستنقعات، بالإضافة إلى تدريب الكوارد البشرية في السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات.

وكشف «مجاهد» عن إرسال قافلة طبية إغاثية إلى دولة السودان الشقيقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تضم ٢٤ طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية، ومسعفين، وممرضين، ومهندسين زراعيين، كما أنه من المقرر أن تصاحب القافلة شحنة من المساعدات الإغاثية تبلغ ٤٠ طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك مبيدات مكافحة الآفات وناقلات الأمراض، وذلك لدعم منظومة الصحة بالسودان في مواجهة مرض حمى الوادي المتصدع.

وأكد استمرار فتح الجسر الجوي بين البلدين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية والشعب السوداني الشقيق.
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش
إرسال مبيدات ومعدات رش

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