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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شهادات إيداع «التجارى الدولى» تقفز 14% خلال تعاملات بورصة لندن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:10 م
بورصة لندن
بورصة لندن
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قفزت أسعار شهادات البنك التجاري الدولي- مصر المتداولة ببورصة لندن خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 14.2 في المائة، لتسجل 4 دولارات للشهادة.

وذكر محللون بسوق المال أن شهادات إيداع البنك التجاري الدولي تجاوزت خلال تعاملات اليوم الهبوط الحاد الذي سجلته خلال تعاملات، أمس الخميس.

وقال أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن الهبوط الذي سجلته شهادات البنك التجاري الدولي- مصر، أمس، ببورصة لندن، كان هبوطًا وقتيًا، وكان بكميات تداول ضعيفة للغاية لم تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار، وهو ما يؤكد عدم رغبة المستثمرين في فقدان ما يملكونه من شهادات وأسهم في البنك.

وأضاف أن كل من باع ما بحوزته من شهادات إيداع بالبنك التجاري الدولي، حقق خسائر ضخمة، خاصة في ظل التأكد من أن الظروف الحالية هي ظروف وقتية وسرعان ما سيستعيد أداء سهم البنك وشهاداته ببورصة لندن توازنها وقيمتها الحقيقية، وهو ما حدث بالفعل خلال تعاملات، اليوم الجمعة.

وتوقع عبدالحميد أداءً جيدًا للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل الذي يبدأ يوم الأحد، في ظل قوة السوق في الفترة الحالية، بغض النظر عن هبوط بعض الأسهم خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس، بفعل عمليات الضغط المتعمدة على السوق من أجل شراء الأسهم بأسعار منخفضة، مشيرًا إلى أن أي تراجع سيكون وقتيًا وسرعان ما ستسترد السوق اتجاهها الحقيقي نحو الصعود.

ونصح العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية جموع المستثمرين بالبورصة بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها المضاربون، بهدف الضغط عليهم، للتخلص من أسهمم بأسعار متدنية، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية مستقرة بشكل كبير لم تشهدها مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة.

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