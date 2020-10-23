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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«واتس آب» يدخل عالم المدفوعات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:18 م
شركة فيسبوك
شركة فيسبوك
وكالات
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أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن إطلاق تحديث ثوري على تطبيقها الشهير للمراسلة الفورية "واتس آب"، والذي يشمل توفير عمليات شراء وخدمات استضافة من خلاله.

ومن خلال التغيير الجديد، سيسمح "واتس آب" للشركات بأن تبيع منتجاتها من داخله عبر "متجر فيسبوك" عبر شبكة الإنترنت، وهي الخدمة التي تم إطلاقها في شهر مايو بغرض تقديم تجربة تسوق موحدة عبر كل تطبيقات "فيسبوك"، بحسب وكالة "رويترز".

كما يمكّن التحديث "واتس آب" من الدخول إلى قطاع الحوسبة السحابية، التي ستوفر للشركات التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العملاء القدرة على تخزين تلك الرسائل على خوادم "فيسبوك".

من جانبه، أعلن رئيس العمليات في "واتس آب"، مات إيديما، في مقابلة، أن أداة التسوق ستبدأ في الظهور على التطبيق خلال العام الحالي، بينما ستتاح خدمة استضافة الرسائل في العام المقبل 2021.

وشدد إيديما أن "فيسبوك" لن تستخدم بيانات الرسائل المستضافة على خوادمها لأغراض تجارية أخرى.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 175 مليون شخص يتفاعلون يوميا مع الأعمال عبر "واتس آب"، الأمر الذي شجّع إدارة التطبيق على إطلاق خدمة الاستضافة الجديدة.

وتسعى شركة "فيسبوك" بتلك الثورة التحديثية على تطبيق "واتس آب" لزيادة مبيعاتها من خلاله، بعد أن اشترته في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، لكنه كان بطيئًا في تحقيق الدخل لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.

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