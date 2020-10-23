ضبط شاب نصب على سيدة بزعم تعيينها بوظيفة حكومية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أحد الأشخاص وإحدى السيدات بتضررهما من قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، ومقيم بمحافظة سوهاج.لقيامه بالنصب عليهما من خلال إيهامهما بإمكانية تسهيل تعيينهما بوظائف إدارية بإحدى الجهات الرسمية وقيامه بالتحصل منهما على مبالغ مالية، مستخدمًا حسابات على موقع "فيسبوك" لتنفيذ نشاطه الإجرامي في الإعلان عن تلك الوظائف.