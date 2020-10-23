ظهور حالة في مصر للغات

ظهور حالة بالجيزة

اجراءات وزارة التربية التعليم





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يبحث كثيرون عن حقيقة تعرض طلاب لإصابات كورونا في فصول المدارس منذ بداية العام الدراسي حيث تعددت أقاويل كثيرة حول انتشار الكورونا في المدارس منذ بدأ العام الدراسي الذي بدأ في ١٧ اكتوبر الجاري، ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة سيناريوهات حال انتشار كورونا في المدارس.كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة طالب داخل مدرسة مصر للغات بالجيزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وإغلاق المدرسة، وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة أن عدد الحالات التي ظهرت اثنتان فقط ولا توجد حالات وفاة، وهذا الكلام قبل بدء العام الدراسي الرسمي، فالدراسة فى المدارس الدولية قد بدأت قبل الموعد الرسمي بأسبوعين.وأضافت المصادر أن المدرسة لم تغلق، ولكن القسم الدولى فقط هو الذي تم إغلاقه، وتعقيم المدرسة بالكامل، والأمور تسير بشكل طبيعي.وفقا لما أعلنه مدير إدارة جنوب الجيزة فقد كشف ناصر شعبان، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، القصة الكاملة لاكتشاف حالات فيروس كورونا داخل مدرسة صلاح سالم الرسمية لغات بالجيزة، وهي الطالبة "لي لي" بالصف الخامس الابتدائي.وقال شعبان في تصريحات خاصة: الطالبة جاءت إلى المدرسة، السبت الماضي، وقد ظهرت عليها أعراض التعب يوم الأحد داخل بيتها، وتم عمل التحاليل اللازمة لها، وثبت أنه ضعف مناعي.وأضاف شعبان، أنه نصح ولي أمر الطالبة بعمل مسحة لها، وحتى الآن نتيجة المسحة لم تظهر بعد، وأنه يتابع الأمر بشخصه، لافتًا إلى أنه لم يتم غلق الفصل بسبب أنها لم تصاب داخل الفصل من الأساس وجميع الطلاب بحالة صحية جيدة، وتم تعقيم الفصل من وزارة الصحة.وقال مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية: "نحن يهمنا صحة الطلاب في المقام الأول، ونحن حريصون على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية".تقول وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي لها إنها تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع مدارس جمهورية مصر العربية وأضافت الوزارة أن عدم تطبيق الإجراءات قد يعرض المدرسة للمسألة القانونية وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إغلاق أي منشأة تعليمية يظهر بها حالات كورونا.