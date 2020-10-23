«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن

زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الجمعة، المتحف البريطاني في العاصمة لندن، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى بريطانيا، واطلع سيادته على القطع الأثرية التي سيتم تسليمها إلى العراق رسميًا مطلع العام المقبل.ويقدر عدد القطع الأثرية المعدة للتسليم إلى الحكومة العراقية ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، والتي تعد أكبر عملية لإرجاع الآثار في الوقت الحالي.كما ستتسلم الحكومة العراقية قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية كانت مهربة، وتمكن العراق مؤخرا من استعادتها.