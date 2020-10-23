رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:21 م
مصطفى الكاظمي،
مصطفى الكاظمي،
سميرة إبراهيم
طباعة
زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الجمعة، المتحف البريطاني في العاصمة لندن، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى بريطانيا، واطلع سيادته على القطع الأثرية التي سيتم تسليمها إلى العراق رسميًا مطلع العام المقبل.

ويقدر عدد القطع الأثرية المعدة للتسليم إلى الحكومة العراقية ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، والتي تعد أكبر عملية لإرجاع الآثار في الوقت الحالي.

كما ستتسلم الحكومة العراقية قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية كانت مهربة، وتمكن العراق مؤخرا من استعادتها.
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن
«الكاظمي» يزور المتحف البريطاني في لندن

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

رسميًا.. اتفاق بين السودان وإسرائيل على إقامة «علاقات مباشرة»

تشكيل الأهلي الرسمي.. أجاي ومروان يقودان الهجوم أمام الوداد

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

الصور

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

تشكيل الأهلي الرسمي.. أجاي ومروان يقودان الهجوم أمام الوداد

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الاقتران الأعظم بين المشتري وزحل في ظاهرة لن تحدث قبل 2080.. 21 ديسمبر

تنفيذ أطول علم في العالم تحت الماء بشرم الشيخ بطول 1125 مترا

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

ريم خيرى شلبى: «بيت بلا نافذة» نوع من أنواع الفضفضة

زيزيت سالم تكتب: مهندس الرواية يقف على عتبات الجنة

صدور الترجمة العربية لرواية «أنطونيو الجميل» لـ ڨيتالينو برانكاتى

«العين للنشر» تستأنف أنشطتها بكتب جديدة رغم كورونا