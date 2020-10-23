مفوض شئون السياحة في ألمانيا ينتقد إغلاق الدنمارك حدودها

انتقد مفوض الحكومة الألمانية لشئون السياحة، توماس بارايس، إغلاق الدنمارك حدودها أمام السائحين القادمين من ألمانيا.وتحدث بارايس، في برلين اليوم الجمعة، قبل بدء منتدى السياحة الرقمية للاتحاد الأوروبي، عن "قرار مزعج"، موضحا أن السلامة تأتي دائما في المقام الأول، لكن يجب أن تكون التدابير متناسبة مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة.وأعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، أمس الخميس، أنه اعتبارا من غد السبت لن يُسمح للأشخاص القادمين من ألمانيا بدخول البلاد إلا إذا كان لديهم سبب ضروري، ولن يكون هناك بذلك رحلات عطلات، باستثناء الألمان الذين يمتلكون منزلا في الدنمارك.ووصل عدد الإصابات الجديدة في الدنمارك أمس الخميس إلى مستوى قياسي.