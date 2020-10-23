انكماش أنشطة أعمال منطقة اليورو في أكتوبر مع ارتفاع إصابات كورونا

أظهر مسح اليوم الجمعة أن الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو انزلقت مجددا إلى الهبوط هذا الشهر مع تجدد قيود للسيطرة على جائحة فيروس كورونا؛ مما أجبر العديد من الشركات في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة على الحد من العمليات.وتجتاح موجة ثانية من الفيروس أنحاء أوروبا، وقال 90 بالمئة من الخبراء الاقتصاديين، الذين استطلعت رويترز آراءهم، إن هناك خطرا مرتفعا أو مرتفعا بشدة في أن يعطل هذا التعافي الاقتصادي الناشئ في منطقة اليورو.وهبط المؤشر إلى 49.4 من قراءة نهائية في سبتمبر عند 50.4، ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وبما يزيد قليلا فحسب عن 49.3 في توقعات استطلاع رويترز.وهبط الرقم الرئيسي بسبب مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، والذي نزل إلى 46.2 من 48.0، ما يقل عن التوقعات بانخفاض أكثر اعتدالا إلى 47.0.