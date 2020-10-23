رئيس أذربيجان يحدد هدف بلاده في المفاوضات حول قره باغ

قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الجمعة، إن هدف بلاده في المفاوضات حول قره باغ، يكمن في محاولة تحديد مدى استعداد أرمينيا للانسحاب من الأراضي.وأضاف علييف: "أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، هى البلدان الثلاثة المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، ولديها تفويض لإيجاد طريقة لحل النزاع؛ لذلك فإن اجتماعات وزرائنا في عواصم هذه الدول الثلاث، طبيعية للغاية، وقد عقدت مثل هذه الاجتماعات أكثر من مرة".وتابع أن "الوضع الذي كان سائدا على الأرض، قد تغير الآن، ولا يوجد خط تماس أيضا، لذلك أعتقد أنه يجب على القيادة الأرمينية الآن أن تتصرف بشكل منطقي أكثر، وأن تلتزم بالانسحاب من الأراضي"، مضيفا : "وبالتالي، فإن هدفنا الرئيسي في هذه المفاوضات هو تحديد، هل القيادة الأرمينية مستعدة للانسحاب من أراضينا؟، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى سيحدث؟".