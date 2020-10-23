«جوتيريش» يدعو المجتمع الدولي لوضع استجابة منسقة لمواجهة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى أن يكون أكثر تنسيقا في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشددا على أن معالجة الفيروس يجب أن تتصدر جدول الأعمال العالمي وقمة مجموعة العشرين هذا العام.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن قادة مجموعة العشرين لم يجتمعوا في مارس الماضي، ليضعوا استجابة منسقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع البلدان، كما اقترح عليهم، ولكنهم ساروا في طريقهم مع انتقال العدوى في كل مكان، والنتيجة هي أن كل دولة تتخذ إجراءاتها المتناقضة في بعض الأحيان، وأن الفيروس ينتقل من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، مع الموجات الثانية التي تؤثر الآن على العديد من الدول.