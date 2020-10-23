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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انتهاء المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:41 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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انتهت منذ قليل المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخلال المناظرة عرض كل طرف خطته في إدارة شئون الولايات المتحدة، وكذلك عرض كل مرشح أسبابه للترشح، بالإضافة إلى التراشق بتهم الفساد المالي بين الجانبين.

وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.

وأدلى عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 42 مليونا بأصواتهم بالفعل، قبيل المناظرة التي ستعقد في ناشفيل عاصمة ولاية تنيسي، مما يعني أن فرصة ترامب للتأثير على نتيجة السباق ربما تضيق.

وتابع ما لا يقل عن 73 مليون مشاهد المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن، فيما فوّت الرئيس المناظرة الثانية بعدما تقرر إجراؤها عبر الإنترنت في أعقاب تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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