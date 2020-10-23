مارك براين.. قصة رجل أمريكى وجد الراحة فى الملابس النسائية (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا لرجل دائمًا ما يرتدى "الجيبة" أو كما يطلق عليها التنورة، سواء للذهاب إلى العمل أو التجوال ببلدتة.ووفقًا لما جاء بموقع شبكة "cnn" فصاحب الصور يدعى "مارك براين" أمريكي يعيش بدولة ألمانيا، يعمل مهندس روبوتات بأحد الشركات في ألمانيا.وعن سر ارتداءه للتنورة والملابس النسائية سواء حذاء بكعب عالي أو "بلوزة" قال إنه دائما ما يسعى إلى الاختلاف، فكونك ترتدي ملابس لا تتناسب مع جنسك فهو أمر مختلف، وفقًا لما ذكره في العديد من المواقع الإخبارية.وأضاف براين، أن ملابس النساء دائمًا ما يجدها مريحة، بالإضافة إلى الإناقة التي تتسم بها، سواء عند ارتداء التنانير أو الأحذية النسائية.ونشر مارك بريان مجموعة الصور عبر حسابه على "Pinterest" وهو يرتدي ملابس نسائية واكسسوارات حريمي، ووصف نفسه بأنه "رجل مستقيم متزوج سعيدًا يحب بورش، والنساء الجميلات، ويمتلك أحذية الكعب العالي والتنانير فى خزانة ملابسه اليومية".ومؤخرًا أصدرت العلامة التجارية "جوتشي" فستانًا للرجال، وعلقت على ذلك بأن الشركة تسعى إلى تغير الصورة النمطية للملابس عند الرجال، الأمر الذي أثار موجة عارمة من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.