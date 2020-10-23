مقتل 15 إرهابيًا في قصف للتحالف الدولي قرب الحدود التركية السورية

قتل 15 شخصا من بينهم قادة في تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات أخرى، اليوم الخميس، أثناء تعرضهم لقصف طائرة مسيّرة قرب الحدود السورية- التركية.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا، من بينهم مدني على الأقل، وأمني سابق في تنظيم داعش انضم لصفوف هيئة تحرير الشام لاحقًا، وآخرون قادة في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)، كما جرح آخرون في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي ضد داعش.وأكد المرصد أن القصف استهدفهم خلال وجودهم في مأدبة عشاء، في قرية جكارة بريف سلقين غرب إدلب، قرب الحدود السورية- التركية.ورصد المرصد السوري، في 15 أكتوبر الجاري، استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي سيارة على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل جهاديين من جنسية عربية وطفل كان رفقتهما، واحترقت الجثث بشكل شبه كامل.