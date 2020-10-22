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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

صحيفة آسيوية: تركيا خسرت مليارات الدولارات بسبب المقاطعة السعودية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:30 م
المقاطعة السعودية
المقاطعة السعودية
محمد عمر
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أكد تقرير لصحيفة آسيوية، أن المقاطعة السعودية الشعبية وغير الرسمية كلفت تركيا المليارات من الدولارات وأضرت الاقتصاد التركي كثيرا والذي يعاني بالفعل من أزمات عدة.

وأشارت صحيفة "آسيا تايمز" الآسيوية في تقريرها، اليوم الخميس، إلى أن المتاجر في السعودية رفعت المنتجات التركية من على أرففها بعد دعوات للمقاطعة الشعبية مع تركيا في ظل احتدام التنافس بين الرياض وأنقرة.

وأفاد التقرير بأن البلدين يتنافسان منذ فترة طويلة على السيادة في العالم الإسلامي، لكن التنافس الجيوسياسي بينهما اشتد منذ عام 2018، مشيرة إلى أن السعودية دولة نفطية ثرية وسعت الضغط على اقتصاد تركيا المتعثر، حيث تم دعوة السائحين السعوديين منذ العام الماضي لمقاطعة تركيا والتوقف عن شراء العقارات هناك.

وأوضح أن المصدرين الأتراك للمنسوجات والسلع الأخرى يشكون من تأخيرات مفرطة في الجمارك السعودية، ويحذرون من أن محاولات الرياض منع الواردات قد تعطل سلاسل التوريد العالمية.

ونوه بأن دوافع المقاطعة لا تزال غير واضحة، لكن الحملة تستهدف الاقتصاد التركي المتضرر من فيروس كورونا بالأساس بجانب انهيار الليرة التركية، مشيرة إلى وجود خلاف بين البلدين حول مجموعة من القضايا الإقليمية، من ليبيا وسوريا إلى قطر حليفة تركيا التي تواجه هي الأخرى مقاطعة قوية منذ ثلاث سنوات بقيادة السعودية.

وكشفت جمعية المقاولين الأتراك ومقرها أنقرة، أن هذه المقاطعة تسببت في خسائر تجارية بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط للمقاولين الأتراك فقط العام الماضي.

من جانبها، نفت السلطات السعودية فرض قيود على المنتجات التركية، وأكدت أن المواطنين هم من قادوا الحملة.

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