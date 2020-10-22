شاهد.. القائمة الوطنية ترصد مطالبات المواطنين من النائب المنتخب
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:52 م
إسلام نصيرطباعة
نشرت القائمة الوطنية «من أجل مصر»، مقطع فيديو لتوضيح الحقائق والرد على بعض الآراء المختلفة التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول مرشحي القائمة بانتخابات مجلس النواب الجارية.
ويظهر الفيديو محادثة بين الإعلامي يوسف الحسيني مرشح القائمة بالانتخابات عن حزب مستقبل وطن وعدد من المواطنين في الشارع للحديث عن مواصفاتهم وطلباتهم بشأن النائب المنتخب، ليردوا أنه يجب أن يحقق مصلحة البلد ويكون متواجدًا دائمًا بعد فوزه في الاستحقاق الانتخابي لتلبية شكاوى الأهالى.
وأكد المواطنون أنه يجب أن يحاور أهالي دائرته ويناقشهم في المشاكل التي تواجههم وكيفية حلها، معلنين رفضهم دعوات مقاطعة الانتخابات والتشويه التي تروج لها قنوات الإخوان في قطر وتركيا، مؤكدين ضرورة مشاركتهم في انتخابات النواب الجارية واختيار المرشح الأنسب والأصلح لتمثيلهم بالبرلمان.
ويظهر الفيديو محادثة بين الإعلامي يوسف الحسيني مرشح القائمة بالانتخابات عن حزب مستقبل وطن وعدد من المواطنين في الشارع للحديث عن مواصفاتهم وطلباتهم بشأن النائب المنتخب، ليردوا أنه يجب أن يحقق مصلحة البلد ويكون متواجدًا دائمًا بعد فوزه في الاستحقاق الانتخابي لتلبية شكاوى الأهالى.
وأكد المواطنون أنه يجب أن يحاور أهالي دائرته ويناقشهم في المشاكل التي تواجههم وكيفية حلها، معلنين رفضهم دعوات مقاطعة الانتخابات والتشويه التي تروج لها قنوات الإخوان في قطر وتركيا، مؤكدين ضرورة مشاركتهم في انتخابات النواب الجارية واختيار المرشح الأنسب والأصلح لتمثيلهم بالبرلمان.