شاهد.. القائمة الوطنية ترصد مطالبات المواطنين من النائب المنتخب

نشرت القائمة الوطنية «من أجل مصر»، مقطع فيديو لتوضيح الحقائق والرد على بعض الآراء المختلفة التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول مرشحي القائمة بانتخابات مجلس النواب الجارية.ويظهر الفيديو محادثة بين الإعلامي يوسف الحسيني مرشح القائمة بالانتخابات عن حزب مستقبل وطن وعدد من المواطنين في الشارع للحديث عن مواصفاتهم وطلباتهم بشأن النائب المنتخب، ليردوا أنه يجب أن يحقق مصلحة البلد ويكون متواجدًا دائمًا بعد فوزه في الاستحقاق الانتخابي لتلبية شكاوى الأهالى.وأكد المواطنون أنه يجب أن يحاور أهالي دائرته ويناقشهم في المشاكل التي تواجههم وكيفية حلها، معلنين رفضهم دعوات مقاطعة الانتخابات والتشويه التي تروج لها قنوات الإخوان في قطر وتركيا، مؤكدين ضرورة مشاركتهم في انتخابات النواب الجارية واختيار المرشح الأنسب والأصلح لتمثيلهم بالبرلمان.