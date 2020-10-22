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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لطفى لبيب: «زهقت من الإشاعات وصحتى زى البمب»

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:05 م
لطفي لبيب
لطفي لبيب
حسن أمين
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نفى الفنان القدير لطفي لبيب تعرّضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، مؤكّدًا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة للغاية.

وقال لبيب، لـ"الدستور" إنه في حالة صحية جيدة، لافتًا إلى أنه انتابته حالة من الملل بسبب الأخبار المغلوطة والشائعات التي تنتشر حول مرضه من حين لآخر: "زهقت من الإشاعات وحالتي الصحية زي البمب".

من ناحيته، يعيش الفنان لطفي لبيب حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، فقد انتهى من كتابة سيناريو مسرحية جديدة بعنوان "مطلوب جاسوس فورًا"، كما يعكف حاليًا على كتابة عمل فني جديد حيث يحضر لمسلسل جديد يعكف على كتابة حلقاته وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية مكوّن من 30 حلقة، لافتًا إلى أنه رشح أكثر من نجم لخوض بطولته، لكنه لم يستقر على أحد حتى الآن، ومن المقرر الإفصاح عن الأبطال وتفاصيل العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

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