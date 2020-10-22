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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير دفاع قبرص: تركيا باتت عدوانية ونحن مستعدون لها

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:32 م
وزير الدفاع القبرصي
وزير الدفاع القبرصي
محمد عمر
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قال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، اليوم الخميس، إن تركيا أصبحت أكثر عدوانية، ويجب الاستعداد لها بقوة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع القبرصي خلال حضوره المرحلة الأخيرة من التدريبات العسكرية التي استمرت ثلاثة أيام في كالو تشوريو بعنوان "السهم الناري 2020"، وفق صحيفة "قبرص ميل" القبرصية.

وأكد بيتريدس أن إعادة فتح جزء من الجبهة الساحلية في منطقة فاروشا القبرصية والوجود المستمر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص (EEZ) من قبل أنقرة، يثبتان أن تركيا أصبحت أكثر فأكثر عدوانية ولا يمكن التنبؤ بها.

وشدد الوزير القبرصي على أن الهدف الرئيسي من هذه التدريبات العسكرية هو "تدريب وتقييم وتحسين فعالية قوات الحرس الوطني في بيئة عملياتية حديثة"، مشيرا إلى أن قبرص تمر بفترة حرجة وهم بحاجة إلى الاستعداد.

وأضاف: "أنا فخور جدًا بمستوى الاحتراف الذي شاهدته خلال التدريبات والذي يسلط الضوء على درجة الاستعداد والقوة العملياتية لقواتنا المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالحرس الوطني".

وأعرب الوزير القبرصي عن شكره لليونان للمشاركة في هذه المناورات، والتي تدل على العلاقات الأخوية الخالدة بين البلدين.

من جهته قال قائد الحرس الوطني الفريق ديموكريتوس زرفاكيس، إن التدريب كان نجاحا بشكل كامل، ما يثبت أن الحرس الوطني، بفضل كفاءته وجاهزيته، سلاح يعتمد عليه للاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

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