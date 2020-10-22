مدير مكتب الرئيس الإيراني يخضع للحجر الصحي إثر إصابة ابنته بكورونا
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:33 م
وكالاتطباعة
قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يخضع حاليًا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب على "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل، وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية".
وأضاف: "على الرغم من عدم ظهور أي أعراض على، قررت الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل وإجراء تحليل آخر".
وكتب على "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل، وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية".
وأضاف: "على الرغم من عدم ظهور أي أعراض على، قررت الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل وإجراء تحليل آخر".