مدير مكتب الرئيس الإيراني يخضع للحجر الصحي إثر إصابة ابنته بكورونا

قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يخضع حاليًا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.وكتب على "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل، وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية".وأضاف: "على الرغم من عدم ظهور أي أعراض على، قررت الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل وإجراء تحليل آخر".