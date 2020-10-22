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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار النمسا: عودة الحياة إلى طبيعتها في الصيف المقبل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:32 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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أعرب المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، عن تفاؤله بالرغم من تزايد الإصابات بشكل واسع بفيروس كورونا المستجد في بلاده، متوقعًا أن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى في الصيف المقبل.

وقال كورتس، في تصريحات الخميس: "إن أسهل شىء على أي حكومة هو اتخاذ قرار الإغلاق العام، لكن الأفضل أن تسير الحياة بشكل طبيعي مع التمسك الصارم بإجراءات الوقاية الصحية".

وأضاف: "أتفهّم تمامًا كل من يشعر بالتعب وكل من يرغب في أن يكون الوضع مختلفًا، الجميع يريد أن يكون قادرًا على العيش بشكل طبيعي"، لافتًا إلى أن التحدي الذي تواجهه النمسا حاليا هو وقوع الموجة الثانية من الوباء التي تمتد على مدى فصلي الخريف والشتاء، على غرار التوقعات.

وتابع: "الأزمة الراهنة لا تخص النمسا وحدها، وهي أزمة دولية وتتركز بشكل خاص في جميع البلدان الأوروبية، نحن نسعى إلى تفادي الحمل الزائد على المستشفيات، وبخاصة وحدات العناية المركزة ونثق في قرب التوصل إلى لقاح فعال وموثوق دوليا".

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