التخطيط: «حياة كريمة» تستهدف 1000 قرية خلال 3 سنوات

اختتمت منذ قليل، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارتها لمحافظة سوهاج لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة التي ينفذها صندوق "تحيا مصر" لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، يرافقها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.وأشارت الدكتورة هالة السعيد خلال الزيارة إلى توجه الدولة المصرية لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا، منوهة بأن مبادرة حياة كريمة تستهدف 1000 قرية خلال ثلاث سنوات.وأضافت السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مؤكدة أن العدالة المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة.وأكدت السعيد أن الدولة لديها هدف رئيسي هو تحقيق نمو متزايد ومستدام لتحقيق فرص عمل أكثر وخفض نسب البطالة، مشيرة إلى أنها لا تستهدف توفير عمل فقط، لكن توفير فرص عمل جيدة ولائقة.وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مؤشر جودة الحياة، موضحة أنه مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة، موضحة أن ذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود.ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة 2021/20 تبلغ 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7% عن خطة 2020/19، مضيفة أنه تم توجيه 15.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج خلال ثلاث سنوات.وخلال الزيارة، شهدت الدكتورة هالة السعيد افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، والتي بدأت بافتتاح وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة، حيث شهدت محافظة سوهاج تنفيذ ٣١ مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة ١.٦ مليار جنيه في الفترة من يوليو ٢٠١٤ إلى يونيو ٢٠٢٠ تتضمن ٦ مشروعات في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة ٥٥.٨ مليون جنيه، إضافة إلى ٢١ مشروعًا لخدمة القرى بتكلفة ٥٨٨ مليون جنيه.وعقب افتتاح وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمحافظة، اتجهت الدكتورة هالة السعيد بمرافقة الوزراء إلى قرية عرب بخواج بمركز طهطا، لافتتاح المدرسة الإعدادية بالقرية ثم افتتاح مركز شباب القرية، وقد كشف مؤشر جودة الحياة بقرية عرب بخواج عن نسبة تحسن بالمؤشر العام بلغت ٢٥٪ بين الوضع قبل التدخلات وبعده لتسجل المؤشرات الفرعية كذلك ارتفاع معدل التغطية بالخدمات الرياضية ليبلغ ١٠٠٪ بعد التدخلات في حين ارتفع معدل التغطية للخدمات التعليمية إلي ١٠٠٪ مقارنة بـ٥٠٪ قبل التدخلات.كما شملت المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج افتتاح مركز شباب قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، والوحدة الصحية بالقرية، وقد كشف مؤشر جودة الحياة بقرية الشيخ زين الدين عن نسبة تحسن بالمؤشر العام بلغت ٣٣.٣٪ بين الوضع قبل التدخلات وبعده ليرتفع المؤشر من ١٦.٧٪ قبل التدخلات إلي ٤١.٧٪ بعدها، كما سجلت المؤشرات الفرعية كذلك ارتفاعًا في معدل التغطية بالخدمات الرياضية ليبلغ ١٠٠٪ بعد التدخلات في حين ارتفع معدل التغطية بالوحدات الصحية إلي ١٠٠٪ مقارنة ب ٥٠٪ قبل التدخلات.كما توفقت الدكتورة هالة السعيد خلال الزيارة برفقة السادة الوزراء لتفقد أحد مشروعات تأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بمحافظة سوهاج نحو 174.9 كم بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه، تم نهو 3.7 كم منها وجارٍ استكمال الأعمال المستهدفة بها.واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارتها لمحافظة سوهاج بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية أمام ديوان عام المحافظة.وتضمنت مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات الإسكان، الصحة، التعليم والتدريب، التكافل الاجتماعي، الخدمات الرياضية، والتمكين الاقتصادي، والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة الأهالي بقرى سوهاج الثلاث السوالم والشيخ زين الدين وعرب بخواج.جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت صباح اليوم تقريرًا حول قياس الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا، سوهاج خلال الفترة (162017- 192020).