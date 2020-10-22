أسهم أوروبا تقلّص خسائرها الحادة بعد تحفيز بريطاني جديد

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، لكنها قلّصت خسائرها بعد أن كشف وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، عن دعم مالي جديد بالمليارات للشركات التي تعصف بها الجائحة.ومحا المؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن خسائره ليغلق مرتفعا 0.2%، وقلص المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائر وصلت إلى 1.2% ليُغلق على انخفاض 0.1%.وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق لدى آي.جي للتداول عبر الإنترنت: "ما أعلنه (سوناك) يعزز الآمال في أن تواصل دول أخرى تقديم الدعم الملائم للحيلولة دون انهيار اقتصادي".وقفز مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي، أبرز ضحايا الجائحة، 1.6%، في مكاسب قادتها أسهم ترينلاين البريطانية لحجز تذاكر القطارات والحافلات وجي.في.سي القابضة للمراهنات وآي.إيه.جي، الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية.ونزل المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة بعدما أظهر مسح تراجع ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي.