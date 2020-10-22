ليتوانيا تسجل حصيلة قياسية يومية بإصابات كورونا

سجلت ليتوانيا، اليوم، رقما قياسيا جديدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بواقع 424 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بـ311 أمس.وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 8663، حسب بيانات السلطات الصحية، كما سجلت ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، 125 وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.وارتفع عدد الإصابات في هذه الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي بشكل مطرد، حيث تسجل ما يربو على 200 إصابة جديدة يوميا منذ الأسبوع الماضي.وبدأت الحكومة الليتوانية فرض إجراءات أكثر تشددا في محاولة لاحتواء التفشي المتنامي لحالات العدوى.