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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكاظمى وجونسون» يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب وكورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:29 م
الكاظمي وجونسون
الكاظمي وجونسون
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التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نظيره البريطاني بوريس جونسون، فيما أكد الجانبان على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس، أن "الكاظمي" التقى في العاصمة البريطانية لندن، "جونسون"، وذلك في إطار جولته الأوروبية التي شملت أيضًا فرنسا وألمانيا، حيث بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن استعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلى والإقليمى.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن في مجال محاربة الإرهاب، وأيضًا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والمضى قدمًا لتعاون استراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة يشمل محاور متعددة".

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