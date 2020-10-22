قفزة تاريخية للدولار الأمريكى أمام الليرة التركية

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الوطنية التركية، حيث وصل إلى 7.98 ليرة تركية، عقب رفع البنك المركزي التركي أسعار الفوائد.وارتفع الدولار للمرة الثانية، اليوم الخميس، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 7.95 ليرة، في ظل توقعات خبراء الاقتصاد بأنه قد يكسر حاجز الـ15 ليرة تركية، الأيام المقبلة، وفقًا لموقع خبر تقويمي.وعلى مدار الأسبوع، كان الهدوء يسود الأسواق المصرفية التركية، لتسجل انخفاضًا أو ارتفاعًا طفيفًا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.