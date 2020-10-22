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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» توجه ضربات لتجار المخدرات بالقاهرة والمنوفية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:59 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل وعمرو المزيدي
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وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات أمنية مكثفة على تجار المخدرات في القاهرة والمنوفية.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المرج، حال وجوده بمنطقة سكنه، وبحيازته كمية من مخدر الهيروين وزنت 285 جرامًا.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، وربة منزل - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 320 جرامًا - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط اثنين قائمين على إدارة صيدليتين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لقيامهما بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، وحيازتهما عقاقير ومنشطات غير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها بلغت جملتها (1732 قرص "منشطات – أدوية مهربة جمركيًا" – 160 قرصًا مخدرًا).

وضبط سائق، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما 821 قرصًا وأمبول أدوية مؤثرة على الصحة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر".

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