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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استمرار الطقس الشتوي على معظم أنحاء الإسكندرية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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استمر هطول الأمطار بنسب متفاوتة، صباح اليوم الخميس، بمحافظة الإسكندرية، مع سرعة نسبية للرياح بين الحين والآخر، وتكدست السحب الممطرة في بعض المناطق.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لاستقبال موسم الشتاء، فرفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات بقيادة اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الذي تفقد تمركزات سيارات الشفط بأحياء الإسكندرية.

وشدد على رفع حالة الطوارئ وتوزيع سيارات الشفط في الأماكن التي تمثل بؤرة ساخنة لتجمعات مياه الأمطار فى جميع أحياء الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع كل الجهات التنفيذية، ومنها شركتا المياه والكهرباء، والعمل على تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الإدارات المختصة بالميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعة، للتعامل مع موسم الأمطار والنوات، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة لمجابهة حالات الطقس الرديء.

وقال الربان شاهين، إن التعليمات والاستعدادات والإجراءات التي تم التنبيه والتشديد على جميع الإدارات باتباعها قبل فصل الشتاء، تضمنت متابعة الموقف الجو مائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية (قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوي) لمدة خمسة أيام مستقبلية، ووضع ضوابط لاتخاذ قرار الغلق بعد اعتماده من السلطة المختصة.

وتابع: "بعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة على الأقل، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجو مائية"، موضحا أنه تتم إذاعة الأرصدة الجو مائية على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكمة داخل الميناء، وتحديد ضوابط تراكي السفن (تراكي أرصفة– مغادرة– تحركات داخلية).

وذلك حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقا للشروط والالتزامات المتفق عليها وحالة الجو في حينه، ومتابعة السفن والوحدات البحرية في المسطح المائي والأرصفة والممر الملاحي، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة.

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