23 % انخفاضا في صادرات الملابس الجاهزة خلال 2020

قال إيهاب زهير، عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجع في الصادرات المصرية خلال العام الجاري من يناير وحتى أغسطس تزامنا مع أزمة كورونا بسبب توقف حركة التصدير وصل إلى 23% مقارنة بالعام الماضي.وأضاف زهير، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفترة الماضية تسببت في توقف كثير من المصانع وصمود الشركات دون انهيار يعد إنجازا.وتابع عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، أن أكبر الدول المستوردة للملابس الجاهزة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتركيا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا بلجيكا وهولندا وفرنسا وكندا والكويت واليابان، بحسب تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.