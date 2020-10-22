تركيا تسجل «انتكاسة جديدة» فى إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيلها أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ شهر مايو.وأفادت الوزارة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2013 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 353.426 حالة.وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر في تركيا منذ 6 مايو، وتشير إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس الذي بلغ في 17 أكتوبر 1723، وفي 18 أكتوبر 1813، وفي 19 أكتوبر 1958، وفي 20 أكتوبر 1894.وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 9513 شخصًا بعد تسجيل 68 حالة جديدة، بينما تعافى 1507 شخصًا، حيث وصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 308.446 شخصًا.وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف تسارع انتشار العدوى.