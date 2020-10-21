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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طوارئ فى أبوقير بسبب رائحة الغاز الطبيعى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:25 م
محطة أبو قير
محطة أبو قير
سيد ابراهيم
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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن «تاون جاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ملء الخزان الرئيسي للرائحة بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بمحطة أبوقير بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة بمنطقة أبوقير، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات، ولا تمثل أى خطورة على المواطنين، كما تتم عملية ملء الخزان بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وأنه في حالة وجود أي استفسار، فإنه يرجي التكرم بالاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على رقم 129.

وتعمل تاون جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات، هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".

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