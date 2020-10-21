الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها للسعودية الأسبوع المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى ثلاث مدن في السعودية هي الرياض وجدة والدمام اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري، وفق بيان عبر حسابها على موقع "تويتر".وكان رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان قال في وقت سابق إن الشركة قدمت خطة تتضمن أن تقوم شركة الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار PCR الخاص بفيروس كورونا.وأوضح الدخان أنهم يهتمون باتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية الكويتية من خلال التزام موظفيها بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي أثناء العمل وتوفير المعقمات الطبية ووضع الارشدات الصحية للركاب في المطار والطائرات وكذلك تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة.واعترف الدخان بأن الخطوط الجوية الكويتية تواجه ظروفًا طارئة تسببت بها جائحة كورونا والتي أثرت على هذا القطاع تحديدًا من وقف تشغيل الرحلات التجارية واسترجاع تذاكر السفر للعملاء وغيرها من الآثار التي لاحقتها.