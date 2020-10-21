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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. النقض تنظر طعن متهم بقضية «حصار محكمة مدينة نصر»

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:15 م
محكمة
محكمة
محمد عيسى
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تنظر محكمة النقض، غدًا الخميس، طعن متهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم حصار محكمة مدينة نصر على حكم سجنه 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني قضت بالسجن 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "حصار محكمة مدينة نصر".

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم من بينهم حازم صلاح أبوإسماعيل جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.

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