نشرة الحوادث: تحقيقات موسعة فى انتحار «فتاة العياط».. وإحالة 3 متهمين بقتل وسرقة «فتاة المعادى» إلى الجنايات
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:24 ص
محمد عيسىطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
تجري نيابة العياط تحقيقات موسعة، اليوم الأربعاء، في انتحار فتاة حرقًا عقب انتشار فيديو إباحي لها مع حبيبها بمدينة العياط في محافظة الجيزة.. التفاصيل.
محاكمة المتهمين بتهديد بقتل اللاعب عمر جابر.. 5 نوفمبر
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 نوفمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين «أحمد.ن.ع»، و«أحمد.م.أ» صديقَي عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب يُدعى «أيمن»، لاتهامهم بتهديد اللاعب بالقتل، وذلك في البلاغ الذي قدمه المحامي شعبان سعيد، محامي اللاعب، وتعقد جلسة المحاكمة، أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه.. التفاصيل.
والد طفلة قتلتها خالتها: طلقت والدتها بعد دخولها السجن لسلوكها السيئ
أدلى والد الطفلة «ملك» المعذبة حتى الموت بأقواله، اليوم الأربعاء، أمام النيابة، بعد أن قتلتها خالتها وزوجها ووضعها داخل جوال وإلقائها بصحراء القطامية.. التفاصيل
إحالة ربة منزل إلى المفتي بتهمة قتل مواطنة ونجلتها في مدينة نصر
أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ربة منزل إلى المفتي بتهمة قتل مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها من عدمه.. التفاصيل.
إلزام متحف محمد على بإخطار الضرائب بالحفلات المقامة فيه
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متحف محمد على التابع للمجلس الأعلى للآثار بإخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة– إدارة ضريبة الملاهى) بالحفلات والعروض المقامة فيه.. التفاصيل.
نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء 21-10-2020تحقيقات موسعة في انتحار «فتاة العياط» بعد نشر فيديو إباحي لها
تجري نيابة العياط تحقيقات موسعة، اليوم الأربعاء، في انتحار فتاة حرقًا عقب انتشار فيديو إباحي لها مع حبيبها بمدينة العياط في محافظة الجيزة.. التفاصيل.
محاكمة المتهمين بتهديد بقتل اللاعب عمر جابر.. 5 نوفمبر
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 نوفمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين «أحمد.ن.ع»، و«أحمد.م.أ» صديقَي عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب يُدعى «أيمن»، لاتهامهم بتهديد اللاعب بالقتل، وذلك في البلاغ الذي قدمه المحامي شعبان سعيد، محامي اللاعب، وتعقد جلسة المحاكمة، أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه.. التفاصيل.
والد طفلة قتلتها خالتها: طلقت والدتها بعد دخولها السجن لسلوكها السيئ
أدلى والد الطفلة «ملك» المعذبة حتى الموت بأقواله، اليوم الأربعاء، أمام النيابة، بعد أن قتلتها خالتها وزوجها ووضعها داخل جوال وإلقائها بصحراء القطامية.. التفاصيل
النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين بقتل وسرقة «فتاة المعادى» إلى الجناياتأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحى المعادي .. التفاصيل
إحالة ربة منزل إلى المفتي بتهمة قتل مواطنة ونجلتها في مدينة نصر
أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، ربة منزل إلى المفتي بتهمة قتل مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها من عدمه.. التفاصيل.
إلزام متحف محمد على بإخطار الضرائب بالحفلات المقامة فيه
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متحف محمد على التابع للمجلس الأعلى للآثار بإخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة– إدارة ضريبة الملاهى) بالحفلات والعروض المقامة فيه.. التفاصيل.