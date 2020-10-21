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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وكوريا الجنوبية يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:22 م
عثمان الجرندي
عثمان الجرندي
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بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ وها، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في كافة المجالات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، هذا فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزيران- خلال اتصال هاتفي اليوم- عن حرص البلدين على مزيد من الارتقاء بالتعاون القائم في شتى المجالات على غرار التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة الإلكترونية والتعاون العلمي والتكنولوجي وتعزيز القدرات.

ونوه عثمان الجرندي، بالدعم المتواصل الذي تلقاه تونس من جمهورية كوريا، مؤكدًا رغبة بلاده في إرساء شراكة مع الجانب الكوري باعتباره أحد أهم التجارب الاقتصادية في العالم.

وبخصوص تداعيات جائحة "كورونا"، أكد الوزيران أهمية توحيد الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل تفعيل ما جاء في القرار التونسي الفرنسي عدد 2532 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي وضمان التوزيع العالمي العادل للقاحات المضادة لهذا الوباء انطلاقًا من مبدأ التضامن الدولي في مواجهة هذه الجائحة الإنسانية التي مست كافة شعوب العالم دون استثناء.

من جهتها، جددت وزيرة الخارجية الكورية، التأكيد على مواصلة العمل على تعزيز هذا الدعم في كافة المجالات.

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