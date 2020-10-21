الموافقة على 42 طلب تقنين لأراضى أملاك الدولة ببنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الاجتماع رقم (61) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد 86 ملفا (طلبات جديدة وتظلمات)، حيث تم قبول 5 تظلمات والموافقة على 42 طلب تقنين جديدا، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2086 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 807 عقود بواقع (602 مباني + 205 زراعة)، وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.