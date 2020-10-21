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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الإيطالي يوقع على مرسوم حظر تجوال في لومبارديا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:56 م
روبرتو سبيرانتسا
روبرتو سبيرانتسا
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أعلنت سلطات إقليم لومبارديا، أن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، وحاكم الإقليم أتّيليو فونتانا، وقعا، اليوم الأربعاء، على مرسوم حظر التجول الليلي في الإقليم بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الخامسة صباحًا، ويسري مفعوله اعتبارًا من الغد.

ويستثني المرسوم التحركات التي يتطلبها العمل أو حالات الضرورة أو لأسباب صحية، ويظل ساري المفعول حتى 13 نوفمبر المقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

يأتي التوقيع على هذا المرسوم بعد ورود أنباء عن رفض زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، للحظر الليلي.

وأعلن سالفيني، الأسبوع الماضي، عن رفضه فرض حظر التجول الليلي على المستوى الوطني، قائلًا "حظر التجول يُفرض في أوقات الحرب، ولا أعتقد أن الفيروس يخلد للنوم في الساعة 9:30 مساءً".

وأعرب زعيم حزب الرابطة المعارض، عن أمله في عدم التفكير في الإغلاق مرة أخرى، لأنه سيتسبب في كارثة بالنسبة لإيطاليا ليست على المستوى الاقتصادي فقط، بل أيضًا كارثة على المستويين الثقافي والاجتماعي.

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