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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

101 ألفًا و599 طلب تصالح في بني سويف

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:02 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها وصل إلى 101 ألف و599 طلبًا، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى في 31 أكتوبر الجاري.

وأكد المحافظ على توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكانت المراكز التكنولوجية شهدت، اليوم الأربعاء، تقديم 604 طلبات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع: 177 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف، و205 طلبات بمركز ناصر، و62 طلبا بالواسطى، و41 طلبا بمركز ببا، و28 طلبا بإهناسيا، و10 طلبات بسمسطا، و81 بالفشن.

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