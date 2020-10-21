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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عضو بـ«الوطنية للصحافة» تكشف كواليس منعها من حضور اجتماع أسامة هيكل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:45 م
الدكتورة فاطمة سيد
الدكتورة فاطمة سيد أحمد
محمد جعفر
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منع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، من حضور الاجتماع الذي دعا له الوزير مع الصحفيين والإعلاميين، اليوم.

وقالت سيد، إنه بعدما أذاع الوزير الفيديو الذي يدعو فيه بعض الصحفيين والإعلاميين للقائه، وأيضا ذكر عبارة من شارك فى الحملة ضد أفعاله المشينة، مشيرة إلى أنه خرج بسلوك شاذ آخر، وأصدر تصريحًا فى منتصف الليل يعلن فيه أن اللقاء لن يشمل إلا من ذكر أسماءهم، وعددهم تقريبا خمسة.

وأضافت قائلة: «واليوم طلب من الأمن أن يدخل له اسم اسم للحضور ليقول من يدخل ومن لا، والمفارقة الغريبة أنه رفض دخولى وأنا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، فى حين قام بالموافقة على دخول رؤساء التحرير الذي لم يذكر أسماءهم فى تصريحه الخالي من أبجديات سلوك رجل دولة ومسئول إعلامى، من المفترض أن يلتقي كل من ينتمى إلى هذا المجال مثل ما كانت تصريحاته غير المسئولة تسيء للكل، ولَم تخص اسمًا بذاته».

وعلقت قائلة: «حقيقى هذه مهزلة لم تحدث فى تاريخ الإعلام المصري على مر الأزمنة.. وكنت أنتظر من الزملاء الذين سمح لهم بالدخول أن ينتفضوا وينفضوا من حوله، لسلوكه المعوج فى المعاملة مع زملاء المهنة وتركه وحيدا، لنقول له جميعا إننا نرفضك».

واختتمت: "نعم نرفضك ولست أهلًا لتكون مسئولًا فى مهنتنا التى علمتنا لغة احترام الغير والرأي المختلف معنا وسياسة الاحتواء والكياسة، يا وزير بدون حقيبة للأسف".

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