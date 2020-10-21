حالات كورونا في هولندا تقفز بأكثر من 8500 وتسجل رقما قياسيا

أظهرت بيانات المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، اليوم الأربعاء، تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، مع رصد أكثر من 8500 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.ويواصل عدد الحالات المؤكدة الزيادة في واحدة من بؤر الموجة الثانية للفيروس في أوروبا، وذلك بعد أسبوع تقريبا من فرض الحكومة إجراءات "إغلاق جزئي" تشمل إيقاف عمل الحانات والمطاعم.