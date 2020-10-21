رئيس باكستان يجدد التزام بلاده بمواصلة دعم عملية السلام في أفغانستان‎

جدد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، اليوم الأربعاء، تأكيده بأن بلاده ستواصل الدعم الكامل لعملية السلام بقيادة أطراف أفغانية في أفغانستان، لتحقيق تسوية سياسية شاملة وحل النزاع في البلاد.وقال الرئيس الباكستاني- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن بلاده ستواصل أيضًا مساهماتها في إعادة البناء والتأهيل والتنمية في أفغانستان، مشددًا على أهمية تحقيق الاستقرار وإرساء السلام هناك، مما يصب في مصلحة المنطقة بأكملها بما فيها باكستان.وأعرب علوي، عن أمله في أن تحقق المباحثات المباشرة بين الأطراف الأفغانية السلام الدائم في البلاد.