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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طفل يقتل والده في الشرقية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:40 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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لقى مُسن عمره 70 سنة، من مركز منيا القمح مصرعه، وتبين تورط نجله في قتله، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "م ع ف"، 70 سنة، مقيم عزبة معلومة، التابعة لقرية بيشة عامر، دائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة، مصابا بكدمات وسحجات بالرأس، وقررت النيابة العامة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وقال شهود عيان من جيران المجني عليه، إنه تزوج مرة ثانية بعد وفاة زوجته وأنجب من زوجته الثانية ولدين، ثم انفصل عنها وتزوجت هي من آخر، ونجلها الأصغر 14 سنة يقيم معها.

وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة الابن الأصغر والبالغ من العمر 14 سنة، بعد أن تعدى على والده بعصى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بغرض سرقته بمساعدة شخص آخر.

تم القبض على المتهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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