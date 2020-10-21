رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كاسبرسكي»: 38.7% ارتفاعًا في الهجمات المالية الرقمية بمصر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:43 م
كاسبرسكي
كاسبرسكي
طارق عتمان
طباعة
كشفت أحدث الإحصاءات الواردة من شبكة «كاسبرسكي» الأمنية عن أبرز التغيرات الحاصلة في مشهد التهديدات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، وسجلت مصر رابع أعلى زيادة ملحوظة في الهجمات المالية الرقمية التي تُشن ببرمجيات خبيثة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة 38.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّنت أحدث النتائج الواردة من شبكة KSN أن البرمجيات المالية الخبيثة التي شوهدت في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد زادت بنسبة 36.6% في النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتُعدّ شبكة KSN منصة متخصصة صُمّمت لمعالجة المعلومات المتعلقة بالتهديدات وتحويلها إلى رؤى متعمقة قابلة للتنفيذ، وسجّلت سلطنة عُمان أعلى زيادة في هجمات البرمجيات المالية الخبيثة في المنطقة، بنسبة بلغت 72%، تلتها المملكة العربية السعودية فدولة الإمارات بزيادة بلغت 55% و42.5% على التوالي في هذه البرمجيات التي تستهدف الموارد المالية الرقمية.

وأكد ماهر يموت الباحث الأمني الأول لدى كاسبرسكي أن المنشآت والأفراد في منطقة الشرق الأوسط "عُرضة لأشكال مختلفة من التهديدات الرقمية، مشيرًا إلي أن التحوّل الذي يشهده العالم نحو الأوضاع الجديدة التي استدعت التكيّف مع كلّ من العمل والتعلّم من المنزل "تواكبه مجموعة من التهديدات الرقمية التي علينا جميعًا التكيّف من أجل معالجتها". واعتبر الخبير في الأمن الرقمي أن هذه النتائج تُظهر أهمية توخّي الحذر والتحلّي باليقظة في شأن ما يمكن أن تنطوي عليه البرمجيات الخبيثة بمختلف أنواعها من أخطار".

ويستسهل مجرمو الإنترنت استهداف المستخدمين الذين ينمّ سلوكهم عن استخفاف أو شعور بالاطمئنان المبالغ فيه، لا سيما وأن الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول والإنترنت أضحت الحالة الطبيعية الجديدة في ضوء جائحة كورونا المستمرة. وقد يقع المستخدمون الذين يغفلون عن أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية عند إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت، ضحايا لمحاولات الاحتيال. ولعلّ هذه أبرز الأسباب الكامنة وراء الزيادة الإجمالية في هجمات البرمجيات المالية الخبيثة في الشرق الأوسط.

وتهدف البرمجيات المالية الخبيثة إلى سرقة البيانات المالية، وتحتل حيّزًا واسعًا في مشهد التهديدات الرقمية، في وقت يظلّ التمويل الدافع الأكثر جاذبية لمجرمي الإنترنت. وقد أظهرت أحدث نتائج كاسبرسكي أن هذا النوع من البرمجيات الخبيثة لا يُبدي أي علامات على التباطؤ في البلدان المذكورة.

وكشفت النتائج كذلك عن أن مصر شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 10.9% في هجمات التصيد خلال الفترة نفسها من العام، وما زال هذا النوع من التهديدات سائدًا في البلاد حتى مع الانخفاض الذي شهدته الشرق الأوسط والبالغ 10.4%. وبالرغم من الارتفاع الذي شهدته مصر في هجمات التصيد والهجمات المالية، شهدت البلاد انخفاضًا بلغ 33.5% في هجمات طلب الفدية. وما زالت هجمات التصيد تُظهر ميلًا إلى النمو الثابت لتشكّل تهديدًا وشيكًا آخذًا في الارتفاع، لا سيّما بسبب ارتباط الكثير من هذه الهجمات بجائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخر أخبار الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة

السيسى يؤكد سعى مصر لمزيد من المشروعات مع قبرص واليونان

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

الصور

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«المالية» تعلن حزمة زيادات في رواتب المعلمين

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «عشاق عروس البحر» لـ محمد مصطفى عزوز

اليوم.. أولى سلسلة ندوات «تواصل» بالأعلى للثقافة

كيف هرب أنيس منصور من الكتابة عن أحداث سياسية ولجأ إلى الفضاء؟

«الطوق والأسورة» على مسرح الطليعة غدا