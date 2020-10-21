رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

توتر الشمال والجنوب .. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على غزة والقنيطرة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:59 م
الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية السورية
سارة شريف
طباعة
عاد التوتر، مساء أمس، على الجبهتين الجنوبية والشمالية في إسرائيل، حيث نُسب قصف لإسرائيل في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا لمجموعات موالية لحزب الله وإيران، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلًا عن مصادره، اليوم الأربعاء، إن الاستهداف الصاروخي الذي نسب لإسرائيل على ريف القنيطرة، استهدف مدرسة تتواجد فيها مجموعات موالية لحزب الله اللبناني والإيرانيين، وذلك في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي.

وكشف المرصد عن وجود "خسائر بشرية نتيجة الاستهداف" لكن لم يحدد عددها، ويذكر أن ريف القنيطرة يشهد تواجدا كبير لعناصر حزب الله اللبناني والعناصر الموالية للإيرانيين، وشهدت المنطقة استهدافات متكررة لهم على مدار السنوات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق مساء الثلاثاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا. ومن جهتها، لم تعلق إسرائيل حتى اللحظة على التقارير التي تفيد بأنها هي التي قامت بالهجوم.

في غضون ذلك ، أفادت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في سوريا ومقرها لندن، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل استهدف مقرات عناصر الميليشيات الإيرانية على هدفين قرب الحدود السورية الإسرائيلية.

فيما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريراً أفاد بأن الهجوم المنسوب لإسرائيل قام من خلال دبابات أطلقت نيران على مقر للجيش السوري في مكان الحادث.

الحادثة الأخرى، كانت في الجنوب، بعد أن اكتشف الجيش الإسرائيلي النفق الضخم الذي يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة على بلدات غلاف غزة واعترضته القبة الحديدة ولم يسفر عن خسائر أو إصابات.

وفي سياق معادلة "توازن الرعب" التي تعمل بها إسرائيل، قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء منشاة تحت أرضية تابعة لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "أغارت مقاتلات ومروحية حربية على منشأة تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل في وقت سابق مساء اليوم".

قبل نحو شهر، في 11 سبتمبر الماضي، اتهمت سوريا إسرائيل بمهاجمة أهداف عسكرية في محافظة حلب، وبحسب التقرير، الذي أذاعه التليفزيون الرسمي في سوريا، فقد أطلقت أنظمة الدفاع الجوي للجيش السوري على عدة صواريخ إسرائيلية أطلقت على محافظة حلب الشرقية، وتمكنت من إسقاط معظمها قبل أن تصيب هدفها. وقال مصدر في الجيش السوري لوكالة الأنباء إن "الصهاينة ارتكبوا عملاً عدوانياً وأطلقوا وابلًا من الصواريخ على محافظة حلب".

ومن جانبه علق رئيس الوزراء المناوب ووزير الدفاع، بيني جانتس عما حدث فأجاب بشكل غامض: "نحن نعمل على جميع الجبهات. أنا لا أتطرق إلى من أطلق النار على ما في الليل.. الأشياء تحدث".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020

نص كلمة السيسى عقب القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«الصحة»: جميع المستشفيات مستعدة لمواجهة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

نص كلمة السيسى عقب القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أشخاص لا يتأثرون باللقاح ضد «كوفيد – 19»

دراسة: تلوث الهواء تسبب في وفاة 500 ألف مولود

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

اليوم.. أولى سلسلة ندوات «تواصل» بالأعلى للثقافة

كيف هرب أنيس منصور من الكتابة عن أحداث سياسية ولجأ إلى الفضاء؟

«الطوق والأسورة» على مسرح الطليعة غدا

جاليري بهلر يعلن إطلاق موسم فني لـ«السريالية»