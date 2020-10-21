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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 90 طربة حشيش و120 جرام هيروين بمليون جنيه في الإسكندرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:25 م
ضبط حشيش
ضبط حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت وزارة الداخلية في ضبط 4 عناصر إجرامية، اليوم الأربعاء، بـ90 طربة لمخدر الحشيش و120 جرام لمخدر الهيروين بحوزة بالإسكندرية.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بحملة أمنية مُكبرة استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الذراع البحرى بدائرة قسمى شرطة أول وثانى العامرية بالإسكندرية.

وأسفرت عن ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة سائق حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية و10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول بحوزة عاطل له معلومات جنائية مسجلة حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة عاطل حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وتمكنت الجهود من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبمواجهتهم إعترفوا بما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و110 ألف جنيه تقريبًا تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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