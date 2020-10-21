محمد رمضان يصور «الشرع حلل 4»

بدأ النجم محمد رمضان تصوير أحدث أغنياته باسم "الشرع حلل أربعة"، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في تكرار لتصوير أعماله الغنائية هناك.و نشر الفنان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، فيديو من كواليس تصوير الكليب الجديد وهو داخل إحدى السيارات وقال فيه:" من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة.. ثقة في الله نجاح".وعلى صعيد آخر يستعد محمد رمضان خلال الفترة القادمة لتقديم أغنية جديدة، سيتم تصويرها على طريقة المهرجانات مع فريق الغناء الشعبي "المدفعجية"، وينتظر انتهاء كافة استعدادات المخرج محمد سلامة لبدء تصوير أحدث أعماله الفنية مسلسل "موسى"، للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.