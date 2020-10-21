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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

بعد دعوات المقاطعة.. 22.7% تراجعًا فى واردات مصر من المنتجات التركية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:32 م
واردات مصر من المنتجات
واردات مصر من المنتجات التركية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع حركة التجارة بين مصر وتركيا بنسبة 18.7% خلال العام الحالى 2020، بعد أن هبطت إلى حدود 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى تراجع واردات مصر من المنتجات التركية إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 22.7% خلال عام، كما انكمشت الصادرات المصرية لتركيا من 1.084 مليار دولار لـ923.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يأتى ذلك تزامنًا مع تدشين دعوات لمقاطعة المنتجات التركية امتدت إلى عدد من الدول العربية، احتجاجًا على تصريحات الرئيس التركي المسيئة للدول العربية، وآخرها المملكة العربية السعودية، لاعتبارات أخرى تتعلق بغزو المنتجات التركية على حساب نظيرتها الوطنية وتهديد الصناعة المحلية، ما دفع بعض الدول لرفع الرسوم على السلع المستوردة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

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